Thesocialpost.it - Incidente sulla Casilina, morta a Ferentino la donna investita da due auto: Maria Assunta Musa aveva 60 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Unaha perso la vita in unstradale lungo la, nel comune di, nei pressi delle terme “Pompeo”. Stando alle prime notizie, la vittima sarebbe statamentre attraversava la strada. Il conducente dell’coinvolta si è fermato per prestare soccorso, ma purtroppo gli interventi iniziali, sia da parte sua che da parte del personale dell’Ares 118, si sono rivelati vani.Leggi anche: Cecilia Sala in carcere, l’Iran propone all’Italia uno scambio con un ingegnere arrestatoLe forze dell’ordine sono attualmente impegnate a svolgere i rilievi del caso. La vittima è, unadi 60residente a, molto conosciuta nella comunità per essere cugina dell’avvocato Alfonso, che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e ha corso come candidato sindaco nelle ultime elezioni.