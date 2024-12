Gqitalia.it - Il tema musicale del protagonista di Squid Game è una delle cose più iconiche della serie

Questo articolo nasce da un'esperienza personale che poi pare essere capitata anche ad altri, mentre guardavano2.prima stagione ricordavo gran parte dell'azione (i giochi benissimo, quello che ci stava attorno, un po' meno), ma non la colonna sonora, anche se mi era piaciuta. Così, quando ho iniziato a seguire i nuovi episodi, visti tutti di seguito in un pomeriggio, mi sono soffermata più volte sulla canzone che accompagnava le emozioni e azioni del, Seong Gi-hun, pensando A, che mi piaceva parecchio, e B, “Dove l'ho già sentita?”.Bene, sul B mi sono proprio incagliata.Un innamoramento al primo ascolto seguito da un errore molto più comune di quanto si pensiVolevo ascoltare quel brano per intero e volevo ricordami di chi fosse perché aveva qualcosa di familiare e mi richiamavaemozioni.