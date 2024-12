Game-experience.it - GTA 6, i fan hanno scoperto una versione migliore del primo trailer che “svela” nuovi dettagli

I fan di GTA 6 non si arrendono. Anche se non ci sonoin vista per il 2024, alcuni appassionatitrovato un modo per approfondire il materiale già disponibile. Difatti l’inarrestabile community del gioco Rockstar Gamesunamigliorata deldi Grand Theft 6, pubblicata su BiliBili, una piattaforma cinese nota per il suo bitrate elevato.Questo video, con una compressione inferiore rispetto a YouTube,che prima erano difficili da cogliere, arricchendo l’esperienza visiva. Questadelpermette infatti di notare particolari incredibili, come i peli sul braccio della protagonista Lucia, le smagliature sulle cosce di una donna in spiaggia, e persino la qualità dell’acqua nelle scene marine.Anche iinterni, come quelli visibili nella schermata con la scritta “Rockstar Presents”, risultano più definiti e realistici.