Sport.quotidiano.net - Girone C. Feste con esonero a Ciserano, Mussa in arrivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

BRUSAPORTO (Bergamo) NelC che ha posto in particolare evidenza le sue contendenti più accreditate (la big Treviso su tutte) le cinque bergamasche inserite nel raggruppamento nord-est hanno cercato di farsi valere. Nella prima parte dell’andata è partito di slancio il Campodarsego, ma poi sono usciti con decisione Dolomiti Bellunesi e Treviso. Quest’ultima ha conquistato la corona d’inverno. Sono queste le tre grandi destinate a contendersi sino in fondo l’ambito posto che vale il balzo in Serie C. Subito dietro il Brusaporto che a metà percorso si è dimostrato il migliore del quintetto orobico. Al termine dell’andata i gialloblù di Terletti meritano una promozione a pieni voti: quarto posto e margine playoff di due punti. Un giudizio positivo che può essere esteso pure a Villa Valle e Caravaggio.