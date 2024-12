Golssip.it - Gal Gadot: “Incinta di otto mesi e operata per un coagulo al cervello. Volevo solo vivere”

Lei è Wonder Woman. Galha reinterpretato la celebre eroina dei fumetti nel 2017 e in queste ore ha ammesso di aver vinto una sfida davvero importante nella vita reale. A marzo è nata l'ultima di quattro figlie, la piccola Ori. L'attrice ha raccontatoora, alla fine del 2024, le difficoltà avute in gravidanza. La figlia è nata adperché a lei, da giorni a letto con il mal di testa, all'ottavo mese di gravidanza era stato diagnosticato undi sangue al. Per questo è statad'urgenza e la sua bimba è nata in quella difficile circostanza. In un post che chiude un anno delicato per lei, l'attrice di origini israeliane ha lanciato un messaggio di speranza per tante donne: "Quest'anno è stato uno di sfide profonde e riflessioni profonde e ho lottato su come, o anche se, condividere una storia personale.