Lanotiziagiornale.it - Fonseca non è più l’allenatore del Milan, la società rossonera lo ha esonerato dopo il pareggio con la Roma

Paulonon è piùdel. L’esonero gli è stato comunicato durante la lunga notte di ieriilcasalingo per 1-1 contro la. Un risultato che non è stato digerito dai tifosi che, terminata la partita, hanno subissato di fischi la squadra. La fiducia nei suoi confronti era esaurita da tempo.E la situazione era talmente avanzata che ilha già scelto il successore: Sergio Conceicao ha detto sì,aver chiuso la porta al Wolverhampton. Sei mesi a un milione di euro con opzione di rinnovo a favore del. Da un portoghese all’altro. L’1-0 contro il Verona lo aveva salvato. l’1-1 contro laa San Siro no. “Sono uscito dal– le parole dia fine gara – È la vita, è così. Ho la coscienza calma, ho fatto tutto quello che potevo fare” ha ammesso a Skyportoghese all’uscita dello stadio.