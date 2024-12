Lanazione.it - Firenze, Capodanno a teatro con la Compagnia delle Seggiole

, 30 dicembre 2024 – il 30 e 31 dicembre presso lo Spazio Alfieri disi terranno le due serate di “Doppio Senso”, il nuovo spettacolo dellache unisce, musica e risate per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sono ancora disponibili alcuni posti per questa serata speciale. “Doppio Senso” è uno spettacolo brillante e divertente che unisce, musica e canzoni in un intreccio di doppi sensi, malintesi irresistibili e situazioni al limite dell’assurdo. A cura di Sabrina Tinalli, con la regia di Claudio Spaggiari, lo spettacolo vi trascinerà tra le parole che ingannano e i gesti che raccontano più di quanto sembrino. Accompagnati al pianoforte da Luigi Ragucci e dalla voce di Raoul Renzini, il pubblico vivrà un viaggio attraverso scene memorabili tratte dalitaliano e internazionale, con un cast composto da Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori.