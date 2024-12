Pianetamilan.it - Esonero Fonseca, Longhi: “Chi ama il Milan caccerebbe chi comanda in società”

Il giornalista e telecronista sportivo Brunoha criticato duramente ile coloro che stanno in. Il tutto è un riferimento a quanto successo ieri sera: i rossoneri hanno pareggiato contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala) e, dopo il match, Pauloè stato esonerato. Già durante la partita, circolavano voci sul suo possibile. Il suo successore sarà l'ex allenatore del Porto Sergio Conceicao, che esordirà sulla panchina del Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Sul suo profilo X, Brunoha criticato in modo duro i principali responsabili di tutto questo, cioè dirigenza erossonera. Ecco le sue parole: "Tutti coloro che vogliono bene alvorrebbero cacciare quelli cheno inper evidente e manifesta incapacità.