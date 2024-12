Comune di Napoli-Agenzia del Demanio via al Piano Città | 600 mln per il rilancio di 9 edifici pubblici

Leggi su Ildenaro.it

L’dele ildihanno firmato oggi un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della. Nove sono i beni interessati dalla prima selezione per la creazione di uffici, presidi di sicurezza, hub culturali, servizi e residenze universitarie, spazi aperti alla collettività. Altri immobili di proprietà statale, comunale o di entipotranno essere integrati nell’operazione di riqualificazione, anche in partenariato pubblico-privato.Ildegli immobilidi, sottoscritto dal Direttore dell’del, Alessandra dal Verme, e dal Sindaco di, Gaetano Manfredi, ha l’obiettivo di riqualificare e valorizzare immobili sottoutilizzati, per i quali è previsto un investimento di oltre 600 milioni di euro.