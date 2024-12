Lanazione.it - Comitato Sava: “2025 ragioni per dire Si a Medioetruria"

Arezzo, 30 dicembre 2024 – Da tre anni ilStazione Alta Velocità Arezzo () si batte per collegare le province di Arezzo, Siena e Perugia al resto d’Italia e d’Europa. Il segretario Domenico Alberti torna a sollecitare la politica locale con un nuovo appello: «Il nuovo codice stradale, con le sue rigide limitazioni e pesanti sanzioni per gli automobilisti, rende indispensabile una soluzione che privilegi il trasporto ferroviario, ponendo l’interscambio ferro-ferro al centro dell’attenzione. In questo contesto, Rigutino emerge come la scelta ideale per la. Auspico interventi concreti da parte di figure come Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Ghinelli e giovani emergenti, affinché si dia priorità a opere strategiche per il rilancio economico e sociale. Tra le proposte, chiediamo di includere nel progetto della Stazionea Rigutino l’elettrificazione e/o velocizzazione della linea ferroviaria Siena-Chiusi, la velocizzazione della Terontola-Foligno per migliorare l’accessibilità ferroviaria dell’Umbria, e l’istituzione di fermate per alcune coppie di treni AV presso la stazione di Chiusi.