Romadailynews.it - Cina: Porto libero scambio Hainan, approvate norme speciali per import alimenti

Pechino, 30 dic – (AgenziaXinhua) – La massima autorita’ di regolamentazione del mercato dellaoggi ha annunciato di aver dato il via libera a nuoveche consentono l’azione temporanea dimedicizzati e integratori per la salute neldidi. L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha approvato un regolamento provvisorio che consente alla Zona pilota del turismo medico internazionale di Boao Lecheng adiare quantita’ limitate dimedicizzati e integratori per la salute legalmente commercializzati all’estero ma non ancora approvati nellacontinentale. Questa mossa mira a sostenere la strategia di riforma e apertura globali die a posizionare l’isola come pioniere del turismo medico internazionale, ha dichiarato l’autorita’.