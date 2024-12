Cityrumors.it - Cecilia Sala, salta l’estradizione di Abedini | Ora tocca a Nordio: la chiave è l’articolo 718 del Codice Penale. Cosa dice la Legge

Leggi su Cityrumors.it

, si complicano le procedure per la scarcerazione. Nel frattempoperha un asso nella manica.è ancora in carcere a Teheran. La giornalista de Il Foglio e podcaster di Chora Media si trova in stato di detenzione dallo scorso 19mbre, ora la condizione della 29enne italiana è di dominio pubblico. Fino a qualche giorno fa vigeva un embargo su questo tragico avvenimento per cercare di portare a termine una trattativa di scarcerazione che è ancora in alto mare., il punto sulle trattative di rilascio (Ansa Foto) Cityrumors.itNemmeno gli 007 italiani sono riusciti a fare qual. Le ricostruzioni della vicenda portano al nome di MohammadNajafabani, ingegnere 38enne fermato a Malpensa lo scorso 16mbre. L’uomo è accusato di aver violato le leggi sull’esportazione, associazione per delinquere e sostegno a organizzazioni terroristiche.