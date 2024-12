Ilrestodelcarlino.it - Capodanno senza botti. Scatta l’ordinanza

Il Comune di Monte San Giusto mette al bandoe fuochi d’artificio per la notte dai. Il sindaco Andrea Gentili ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 10 di domani a tutta la giornata di mercoledì, l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o anche privati in caso vi siano ricadute degli effetti dei fuochi su spazi pubblici o su luoghi privati di proprietà di terzi. Previsto anche il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi diversi da quelli a cui sono destinati., si legge nel testo, si è resa necessaria perché "l’amministrazione intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è impegnata la polizia locale e, visto l’indiscriminato, consistente e pericoloso incremento del lancio di petardi e didi vario genere".