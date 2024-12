Lanazione.it - Capodanno: le variazioni ai servizi nei comuni dell’Ato Toscana Sud

Arezzo, 30 dicembre 2024 – In occasione di, mercoledì 1° gennaio 2025, Seiha previsto delle modifiche aiambientali in alcuniSud. Tutte lesono state concordate con le singole Amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa,rispondenti alle esigenze dei cittadini. Di seguito tutte lepreviste (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.sei.it). Mercoledì 1° gennaio resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo. PROVINCIA DI AREZZO Ad Arezzo, mercoledì 1° gennaio, la raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni, solitamente svolta nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina.