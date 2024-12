Oasport.it - ATP Brisbane, Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale. Eliminato Holger Rune

Calato il sipario sulla giornata odierna di incontri nell’ATP250 di. Sul cemento australiano, purtroppo, c’è stata la battuta d’arresto di Matteo Berrettini. Il romano è stato sconfitto dall’australiano Jordan Thompson sul punteggio di 3-6 6-3 6-4 ed è stato costretto a salutare questo torneo anzitempo. Thompson neglidise la vedrà contro lo statunitense Alex Michelsen (n.41 ATP) a segno per 6-4 4-6 7-6 (10) contro il padrone di casa, Chris O’Connell (n.64 del ranking).Prosegue l’avventura die termina quella di, finalisti in questo torneo nell’ultima edizione. Il bulgaro (n.10 del mondo), detentore del titolo, si è imposto in due parziali sullo score di 7-6 (5) 6-3 contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.96 ATP) in 1 ora e 49 minuti di partita.