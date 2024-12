Calciomercato.it - Thuram trascina la Juve, Kean e Sottil la gelano

Bianconeri raggiunti due volte nonostante la doppietta del francese: la Fiorentina trova il pareggio nel finale, finisce 2-2Gol, emozioni e un pareggio che fa sì che Fiorentina entus restino appaiate in classifica. Un punto prezioso per i viola, reduci da due sconfitte consecutive.ntus-Fiorentina 2-2, decisivo(Lapresse) – calciomercato.itUn pari agguantato dagli ospiti solo nel finale, merito anche di uno scivolone di Cambiaso che ha dato la possibilità ai toscani di conquistare un pareggio che pareva insperato.CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* entus 32, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.*una partita in meno**due partite in meno