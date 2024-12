Calciomercato.it - Thiago Motta dopo Juve-Fiorentina: “Non credo nella sfortuna e la classifica la guardo”

Leggi su Calciomercato.it

In conferenza stampaha parlato del pareggio contro la, con la suantus che è stata rimontata per ben due volte: “Non è, il risultato dice che non abbiamo fatto il possibile per vincere”Ancora un pareggio, ancora una prestazione incompiuta, unantus che fa vedere delle belle cose, ma che non capitalizza. L’imperfezione della squadra si riflette sul risultato finale e riverbera sullane ha parlato in conferenza stampa.: “None lala” – Calciomercato.it (LaPresse)Il tecnico bianconero ha subito voluto sgombrare il campo da un elemento, la: “Non è, non. Devi essere capace di trovare il terzo gol, perché poi può succedere che alla fine l’altra squadra ti punisce.