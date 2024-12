Lanazione.it - Spaventoso incidente sulla variante Aurelia. Muore una donna, due bimbi sbalzati fuori dall’auto

Viareggio, 29 dicembre 2024 –all’altezza dell’uscita Versilia Sud. Lo schianto è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, 29 dicembre. Secondo le prime informazioni sono due le auto coinvolte, in una viaggiava una famiglia. Nel tragico scontro unaè deceduta sul colpo, un uomo ferito non grave. Tre bambini a bordo: uno è stato portato all’ospedale Cisanello, non sarebbe in gravi condizioni, mentre gli altri due, secondo le prime informazioni, sarebbero statie soccorsi da un passante che li ha portati al pronto soccorso in gravi condizioni. Da ricostruire la dinamica dell’. Notizia in aggiornamento