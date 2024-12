Ilrestodelcarlino.it - Scintille sul prezzo delle quote delle Terme

Un inatteso fuori programma ha ravvivato l’ultimo consiglio comunale dell’anno a Castrocaroe Terra del Sole. Il canonico appuntamento per l’approvazione, entro il 31 dicembre, del bilancio di previsione 2025-2027, del dup e della revisionepartecipate. E proprio quest’ultima delibera ha avuto risvolti imprevisti, con i tre rappresentanti di minoranza usciti dall’aula al momento del voto. Causa del contendere la dismissioneultimein mano pubblica, peraltro non all’ordine del giorno in quanto già deliberata da tempo. Il processo di privatizzazione dovrebbe essere portato a definitivo compimento entro il prossimo 31 gennaio, termine entro cui il socio di maggioranza Longlife Formula srl, già detentore dell’86,23%, dovrebbe mettere le mani sulle azioni residuali, detenute nella misura dell’8% dal Comune, mentre il restante 5% è diviso in parti uguali tra Regione e Provincia.