Quando torna lo sci alpino? Le prime gare del 2025 | c’è subito Brignone gli uomini si fermano

Lo slalom femminile di Semmering e il superG maschile di Bormio hanno concluso l’anno solare per quanto riguarda il grande sciinternazionale. La Coppa del Mondo si fermerà soltanto per quanto giorno e tornerà protagonista nel primo fine settimana del: sabato 4 gennaio andrà in scena il gigante femminile a Kranjska Gora, seguito da uno slalom sempre nella località slovena.Un paio di prove tecniche per scaldare i motori, ma soltanto per le donne, perché gliosserveranno un insolito weekend di riposo. Il settore maschile tornerà infatti in scena soltanto mercoledì 8 gennaio con lo slalom di Madonna di Campiglio, che per l’occasione trasloca: da evento pre-natalizio è diventato un evento post-festività.Si tornerà poi a pieno regime nel weekend dell’11-12 gennaio: le donne saranno protagoniste a St.