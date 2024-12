Oasport.it - Quando si gioca Berrettini-Thompson, ATP Brisbane 2025: orario, programma, tv, streaming

Comincia già da stanotte il cammino di Matteoall’ATP 250 di. Il romano se la vedrà con l’australiano Jordan, che proprio da queste parti nello scorso gennaio diventò uno degli ultimi a battere Rafael Nadal (e, anzi, si può dire abbia iniziato a far intuire quel che sarebbe stato a fine anno).Due i precedenti tra i duetori, entrambi vinti da, ma molto lontani nel tempo. Uno risale addirittura a livello ITF nel 2015, l’altro è datato 2019 e si lega direttamente al secondo turno degli US Open di quell’anno, che hanno lanciato direttamente nell’orbita alta del ranking ATP il capitolino. Si tratta di una situazione nella quale per l’ex numero 6 del mondo a contare sarà il discorso delle teste di serie agli Australian Open, quello a cui punta se non altro per evitare sorprese sgradite già nei turni iniziali.