Notizie.com - Perché di inverno mangiamo di più? Possiamo stare tranquilli: non siamo da soli

Leggi su Notizie.com

didi? Andiamo a scoprire cosa dice òa scienza circa l’aumento dell’appetito invernale.Con l’arrivo dell’, molti di noi avvertono un aumento dell’appetito e una maggiore propensione a consumare cibi calorici. Questo fenomeno, lungi dall’essere un semplice capriccio o una debolezza personale, ha radici profonde nella biologia umana e animale, oltre che in fattori psicologici e culturali.I tanti fattori che influenzano l’appetito (che aumenta in) – notizie.comRecentemente, studi condotti dal team di ricercatori dello Scripps Research Institute hanno gettato luce su uno specifico meccanismo cerebrale che spiegatendiamo a mangiare didurante i mesi freddi. Al centro di questo meccanismo vi è il nucleo xifoideo (Xi) del talamo mediale. I neuroni XiCIEC presenti in questa regione cerebrale sono stati identificati come cruciali nel regolare il nostro comportamento alimentare in risposta al freddo.