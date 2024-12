Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, il bilancio dell’annata. La De Akker continua a crescere. E la Rari è sulla stessa strada

E’ stato un anno da incorniciare, o quasi, per labolognese. La vittoria con l’Onda Forte Roma nell’ultimo turno del 2024 di A1 maschile ha permesso alla Dedire la scalata affiancando la Vis Nova Roma in quarta posizione, alle spalle delle grandi Recco, Savona e Brescia, e davanti a Trieste, Posillipo, Ortigia e Palermo, squadre di qualità e dal grande potenziale. I risultati della Desono la conferma dell’ottimo lavoro svolto in fase di assemblaggio dal ds Arnaldo Deserti e di quello sul piano vasca di coach Federico Mistrangelo. Cocchi e compagni non sono più una sorpresa, ma una bella realtà. Quest’anno la voglia di ripetersi era tanta, e la squadra dopo un difficile avvio di stagione (0-3) ha iniziato a ingranare le marce alte infilando 6 vittorie nelle ultime 8 sfide e risalendo la classifica.