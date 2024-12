Pianetamilan.it - Paganini: “Milan, Fonseca un equivoco. Mancini o Allegri? Vi dico che …”

Paolo, giornalista della 'Rai', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in particolare sulla sfida tra ildi Pauloe la Roma di Claudio Ranieri. Ecco, dunque, le sue parole.-Roma, chi può essere l'uomo decisivo di questa sfida? "che continua l'dell'allenatore del. E' vero cheche non ha la società alle spalle ma solo Ibrahimovic per ora, ma è anche vero che Tomori al 99% va via, Hernandez è scontento, Leao a giorni alterni, c'è un discorso tattico e di spogliatoio che non va ma anche economico dietro. L'va risolto, la società dovrebbe ufficialmente dire che è il proprio allenatore fino a fine stagione. Dall'altra parte c'è Ranieri che è l'uomo giusto al momento giusto".