OpenAiè giallo su ex ricercatore morto

1.33 Suchir Balaji, exe critico dell'allora start up OpenAI, è stato trovatoil 26 novembre nel suo appartamento a San Francisco, in quello che la polizia ha definito un suicidio. Tuttavia, la famiglia non accetta questa conclusione e ha chiesto l'intervento dell'FBI, nutrendo dubbi sulla indagini della polizia di San Francisco La madre, Pornima Ramarao, ha denunciato che il medico legale ha classificato la morte come suicidio dopo solo 40 secondi.La vittima,accanto a cui è stata trovata un'arma, si sarebbe sparato.