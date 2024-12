Spazionapoli.it - Napoli-Venezia, l’ultimo grande dubbio di Conte: cosa trapela sulla formazione

Ultime Calcio– Antoniosta sciogliendo gli ultimissimi dubbi diper la sfida contro il: c’è ancora un ballottaggio apertissimo Ancora dubbiche Antonioschiererà quest’oggi contro il. Tra le ultime calcio, proprio le scelte del tecnico salentino tengono ancora banco a poche ore dall’inizio della partita al Maradona. Saràimpegno degli azzurri nel 2024 tra le mura amiche, con la speranza di lasciare un bel ricordo di strappare 3 punti preziosissimi.I partenopei, infatti, possono tornare in testa alla classifica di Serie A in coabitazione con l’Atalanta, che ha pareggiato per 1-1 in extremis, ieri sera, contro la Lazio. Un risultato che permetterebbe a Lukaku e compagni di rosicchiare due punti, in caso di successo quest’oggi, e di mantenere anche il momentaneo distacco di +1 sull’Inter, che dovrà sempre recuperare la partita contro la Fiorentina.