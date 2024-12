Spazionapoli.it - Napoli, parla Manna: “Danilo? Mercato di gennaio difficile, rischia di creare problemi. Su Gilmour…”

Prima dell’inizio diVenezia, il direttore sportivo Giovanniha introdotto il matchndo ai microfoni di Dazn.Ildi Antonio Conte è pronto a scendere in campo per chiudere il 2024 nel migliore dei modi contro il Venezia. A seguito della vittoria di carattere contro il Genoa, i partenopei sono pronti a sperimentare il nuovo tridente con Neres e Kvara insieme, per la prima volta dal primo minuto. Agganciare l’Atalanta è l’obiettivo principale degli azzurri. Rispetto anche al calcio, ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della gara, valevole per la 18esima giornata, hato GiovanniCalcio Ultimissime –diSul momento degli azzurri e sull’obiettivo: “Ilha bruciato le tappe? Sicuramente è una partita molto complicata.