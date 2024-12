Rompipallone.it - Milan, Kolo Muani e non solo: due obiettivi per la mediana

Ultimo aggiornamento 29 Dicembre 2024 10:26 di Giancarlo SpinazzolaMercato, nonma anche altri dueper la: cosa trapela dalle prime indiscrezioniNon si fa che parlare d’altro dell’avvio imminente della sessione di calciomercato invernale e come di consueto tutte le squadre sono in attesa di mettere in gioco le loro abilità per accaparrarsi acquisti di valore che possano in qualche modo rafforzare la rosa ed eventualmente sopperire ad alcune mancanze evidenti e lineari.Ilè in prima fila per poter giocare bene le sue carte in questa fase di mercato, vi sono già alcuni nomi in tavola ma per il momento le idee sono tante ed indubbiamente nei prossimi giorni la situazione risulterà essere più chiara.sulla linea, i dettagli della possibile trattativaIl club allenato da Paulo Fonseca starebbe pensando a diverse trattative per cercare di fornire più grinta all’attuale rosa ma specialmente per intervenire su alcune situazioni che nel corso di questa prima manche della stagione hanno deluso di gran lunga le aspettative.