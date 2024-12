Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Venezia 0-0: si comincia!

1? – PARTITI! SI!15.01 – Clima fantastico al Maradona, squadre in campo!14.46 –, Ora svela: “Ecco cosa ci ha chiesto il mister” (CLICCA QUI)14.40 – Clima caldo al Maradona: come comunicato dal club, c’è sold out a Fuorigrotta!14.36 – Inversione nella squadra arbitrale: dirigerà Cosso, Marchetti sarà il quarto uomo.14.30 –, parla Manna: “Danilo? Mercato di gennaio difficile, rischia di creare problemi. Su Gilmour.” (LEGGI QUI)13.58 – Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra: scelta inedita di Conte che schiera insieme dal primo minuto Kvara e Neres.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.(3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah.