Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 1-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-9 Mani out di Egonu.7-9 Pallonetto vincente di Skinner.7-8 C’è il tocco del muro sull’attacco da seconda linea di Egonu.6-8 MURO GRAYYY!6-7 Sbaglia la battuta Kurtagic.6-6 Lavora alacremente il pallone Egonu, morbida ed efficace il suo pallone.5-6 Tocco vincente di Alberti.5-5 Diagonale ad uscire vincente di Sylla.4-5 Ancora un attacco lungolinea ben effettuato da Daalderop.3-5 Sbaglia la battuta Orro.3-4 Parallela vincente di Daalderop.2-4 Si ostacolano Kurtagic e Danesi, entrambe contendono il pallone in bagher e la sfera se ne va fuori.2-3 Errore dai nove metri per Van Aalen.1-3 MURO ALBERTIIII!1-2 Passa l’accelerazione di Anna Gray.1-1 Va a segno con il primo tempo Danesi.0-1 Mani out di Gicquel.SET17.31ilset.