Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese e il girone di ritorno: "Con l’Urbania un test insidioso"

"Dopo la sosta affronteremo, una delle avversarie più forti e un ottimo collettivo arricchito da individualità importanti. Poi aggiungiamo che questa gara si preparerà durante le feste, ciò vale per entrambe, mentre il Montecchio ha giocato la prima giornata dicon 15 giorni prima, non mi era mai capitato un simile anticipo". Stefano Serangeli, dg della, già si tuffa neldiche per lainizierà il 5 gennaio. "Mi ha dato fastidio – aggiunge – che sia stato concesso l’anticipo al Montecchio". Serangeli, lafarà qualcosa sul mercato a parte Marras? "Stiamo vedendo, se capita qualcuno per sostituire Gomis". Sarà allora un calciatore possente sul piano fisico? "Non è fondamentale la prestanza fisica, ma che sia di valore e che faccia la differenza".