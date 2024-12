Calciomercato.it - Jolly Raspadori, Conte vola in vetta alla classifica

Il gol del numero 81 basta al Napoli per superare il Venezia e agganciare l’Atalanta in testa al campionatoAd Antoniobasta un gol di Giacomo, il primo in stagione, per superare il Venezia e agganciare l’Atalanta indel campionato di Serie A.Napoli-Venezia,in gol (Lapresse) – calciomercato.itUna gara ostica quella del Maradona, con gli azzurri che riescono ad avere la meglio solo nell’ultimo quarto di partita. Il Venezia dimostra di essere in una buona condizione e che i tre risultati utili consecutivi non sono un caso. A complicare le cose per gli azzurri ci pensa Romelu Lukaku, che si fa ipnotizzare da Stankovic dagli undici metri.SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina** e Juventus* 31, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.