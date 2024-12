Ilgiorno.it - Il 2024 un anno d’oro per lo scultore pavese Antonio De Paoli: “Tre mie statue insieme, non capiterà mai più”

Pavia, 29 dicembre– “Non è una situazione replicabile”. L’artistaDecommenta così l’immagine che lo ritrae, nel laboratorio della fonderia a Verona, circondato dalle sue ultime tre sculture. A testimonianza concreta di uneccezionalmente “produttivo“, che si conclude preannunciando u n 2025 altrettanto “ricco“ di cerimonie d’inaugurazione. “Una circostanza davvero eccezionale – ammette De– non nel mio studio o in una mostra “personale“, dove è normale che un artista sia circondato dalle proprie opere, ma nel laboratorio della fonderia dove si sono concretizzate, quasi in contemporanea, le tre sculture, per l’unica e ultima volta in uno stesso luogo, pronte per partire per le loro destinazioni, tutte in luoghi pubblici, in tre diverse parti d’Italia”.