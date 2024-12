Liberoquotidiano.it - Guasto al carrello: l'ala prende fuoco e l'aereo si inclina, panico a bordo | Video

Brusco atterraggio per il volo Air Canada 2259 della compagnia Pal Airline a causa di unal. L'incidente è avvenuto ad Halifax, nella regione canadese della Nuova Scozia, nella serata di sabato 28 dicembre, a poche ore di distanza del disastroin Corea del Sud. L'si èto su un lato durante la manovra e l'ala sinistra ha presopoco dopo aver toccato terra. Per fortuna, l'incidente non ha causato vittime e solo qualche passeggero ha riportato lievi ferite. Dopo l'incidente, l'Halifax Stanfield Airport è stato chiuso per 90 minuti. Quando il velivolo è arrivato sulla pista dello scalo, i passeggeri hanno avvertito un forte rumore, come uno schianto. Poi l'si èto leggermente su un lato, con un'ala dell'che ha iniziato a toccare terra insieme al motore.