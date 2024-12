Fumo nella metro di Roma dopo un incendio, intossicato un 16enne. Chiuse le stazioni Spagna e Flaminio

Leggi su Open.online

Un ragazzo di 16 anni che si trovavaA diè rimastoa causa del densoprovocato da undi un capanno all’esterno ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto reso noto dai pompieri, l’si è sviluppato in undeposito esterno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per lapolitana. Il densosi è incanalato probabilmente all’interno degli areatori, intasando le gallerie dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l’allarme ant. L’è stato domato, ma a causa delsono statetemporaneamente le fermate centrali della linea A. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri.L'articolodiunun