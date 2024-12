Pronosticipremium.com - Di Mancini la firma sull’ultimo Milan-Roma: da quanto manca la vittoria in Serie A

Quella traè una delle rivalità storicheA, ma la sfida di questa sera promette di essere un incontro ricco di tensione anche per la situazione delicata in cui versano entrambe le squadre. I rossoneri, tra i principali candidati allo Scudetto ai nastri di partenza, occupano l’ottava posizione in classifica con 26 punti, a ben 15 lunghezze di distanza dalla vetta. Ancora peggio stanno facendo i giallorossi, che si trovano al decimo posto a quota 19.L’ultimo precedenteL’ultimo precedente traa San Siro risale allo scorso 11 aprile, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi, guidati da Daniele De Rossi, partirono subito forte e un intervento di Maignan negò la gioia del gol a El Shaarawy, spedendo il pallone in calcio d’angolo.