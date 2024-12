Oasport.it - Coppa Italia volley femminile oggi in tv: orari quarti di finale 29 dicembre, programma, streaming

domenica 29vanno in scena tre partite valide per ididella2025 di. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine del girone d’andata di Serie A1 e si disputano degli incontri da dentro o fuori: chi li vince si qualifica per la Final Four, innel weekend dell’8-9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Al termine di sfide che si preannunciano particolarmente avvincenti conosceremo le prime tre compagini che si contenderanno il trofeo.Le danze si apriranno alle ore 16.00, quando Scandicci ospiterà Bergamo: le toscane partiranno con i i favori del pronostico, ma Ekaterina Antropova e compagne non dovranno sottovalutare le arrembanti orobiche. Alle ore 17.00, invece, grande spettacolo a Milano, dove il sestetto guidato da Paola Egonu incrocerà un avversario esigente come Chieri.