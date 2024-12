Ilgiorno.it - Conti in rosso durante il Covid. Il Comune fa lo “sconto“ ad Abaco

Ildi Desio ha deciso di prorogare di un anno la concessione della gestione delle aree di parcheggio a pagamento allaSpa. Una decisione che riguarda un ampio accordo comprendente diverse opere pubbliche al servizio della città: alcune già realizzate, altre da completare e alcune che invece verranno stralciate, come il maxi parcheggio di via Zandonai per i pendolari della stazione. L’operazione è stata varata con una determinazione dirigenziale firmata il 23 dicembre, per permettere il completamento di interventi previsti dal contratto e affrontare le conseguenze economiche della pandemia da-19. La concessione iniziale, assegnata nel 2015 al raggruppamentoSpa e Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus, era prevista per una durata di 10 anni, fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, nel 2022, Lo Sciame ha rinunciato al contratto, lasciandocome unico referente.