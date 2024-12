Iodonna.it - Come esaltare le proprie forme a Capodanno? Ecco cinque look perfetti e di tendenza per osare e colpire nel segno

Leggi su Iodonna.it

vestirsi per festeggiare? In vista del 31 dicembre, la parola d’ordine è, anche in fatto di outfit curvy.lusinghieri, glamour e dia cui ispirarsi.Dolcevita prezioso e longuette in rasoLa classica longuette in raso si accende grazie alla presenza di un dolcevita in lurex dalla trama trasparente. Perfetto per accendere la notte di. Leggi anche ›vestirsi curvy a. 4 outfit pernelBlazer dressAl posto del classico tubino si profila un’alternativa più originale. Il cosiddetto blazer dress, la giacca strutturata e sartoriale indossataun abito.Maglione e gonna di paillettesUn pullover girocollo contemporaneo e femminile, reso più dinamico dall’aggiunta di mules animalier e dalla gonna di paillettes.