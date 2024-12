Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, si spera nel tutto esaurito. Gli albergatori: "Dicembre tiepido. Ce la giochiamo con i last minute"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per alcuni riempimento delle stanze sotto il 70%, nonostante una decisa sforbiciata alle tariffe, per altrispecie grazie ai gruppi di turisti italiani, ma anche stranieri, dalla Germania in particolare. Si chiude a macchia di leopardo ma con ottimismo il 2024 degli alberghi di Ravenna città d’arte, mentre a Cervia le strutture aperte vanno verso il, sfruttando il richiamo delin piazza e, pochi giorni dopo, del tuffo della Befana a Tagliata. "Complessivamente – spiega Raffaele Calisesi, presidente di Federalberghi Ravenna – questoè stato peggiore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e dai due ai quattro stelle i dati dicono che le camere vuote sono sempre di più, nonostante siano state abbassate le tariffe". Tanto che – prosegue Calisesi – a Ravenna per i giorni intorno a Natale si trovavano stanze nei tre stelle intorno ai 50 euro.