Lopinionista.it - Capodanno con Tony Hadley a Trani

– “Ciao, sonoe sono felice di dirVi che aio e la favolosa TH Band verremo nella Vostra città, a, per festeggiare ile dare il benvenuto al 2025. Riuscite a crederci? Al 2025? Comunque, suoneremo tutti i successi e molto altro, canteremo insieme, ci divertiremo e daremo il benvenuto al nuovo anno. Nel frattempo, Vi auguro un meraviglioso Natale con tanto affetto. Ciao, grazie!”.si prepara a vivere unindimenticabile: l’arrivo, per lo spettacolo del 31 dicembre, dell’ospite internazionale, ex frontman degli Spandau Ballet, vera e propria icona pop mondiale, accompagnato dalla sua Fabulous TH Band, e il trascinante staff di Radio Selene. La festa continua poi il primo gennaio con il Grand concerto matinée dell’Orchestra ICO Suoni del sud.