Iltempo.it - Bergoglio, i cardinali e quei film (quasi) blasfemi: errori e luoghi comuni sulla Chiesa

Il Giubileo della Speranza ha portato a Roma una processione di porpore degna di undi Fellini che, a Dio piacendo, sceglieranno il successore di. Da sempre, i segretari e le suore che accudiscono isono depositari delle loro confidenze, rendendo il Vaticano uno dei più importanti centri di smistamento di gossip del pianeta. Tutti, quindi, a scrutare ogni movimento per carpire lo stato di salute di Papa Francesco, che ha aperto la Porta Santa di San Pietro in carrozzella e quella di Rebibbia in piedi. Ma il vero mistero non è la salute del Santo Padre, bensì l'abbondanza di porte sante che si è deciso di delocalizzare in chissà quantidi culto sparsi nel mondo. Solo a Roma se ne contano diciotto. Si rischia di trasformare il Giubileo in una sorta di caccia al tesoro spirituale, con i fedeli intenti a collezionare indulgenze come trofei.