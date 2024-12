Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta dei dialetti. Le "scandafàole" rinascono con il libro di Silvano Fazi: "Siamo una terra al plurale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo essere stati messi per lungo tempo al bando, da anni si assiste ad una vivacedei. Essi trovano sempre maggiore spazio nel cinema, nelle canzoni, nella letteratura. Non fanno eccezione idel maceratese, che dopo aver avuto illustri cantori in passato, hanno visto affacciarsi in questi anni nuovi autori.è uno di loro. Nome noto nel mondo sindacale e del volontariato, con un trascorso anche politico (dal 1994 al 1997 è stato il primo presidente del Consiglio comunale di Macerata),da alcune settimane è presente nelle librerie con "Piticchjì", undi "", illustrato da Miriam Mugnoz e pubblicato dall’editore Vydia di Montecassiano, con preone di Silvia Alessandrini Calisti., chi è Piticchjì? Piticchjì, insieme a Chjuì, Beccaccì, Tarduà e molti altri sono personaggi della tradizione fiabesca marchigiana.