Lanazione.it - Accoltellato in strada, città in lutto. Il sindaco: “Sulla sicurezza lasciati soli”

Leggi su Lanazione.it

Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2024 – Il delitto del ragazzo di 17 anni, freddato a coltellate nella notte e ritrovato alle prime ore dell’alba in via dei Tintori, a Campi Bisenzio, ha gettato un’intera comunità nel dolore e nello sgomento. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della giovane vittima, che sta affrontando un momento di sofferenza indescrivibile”, ha dichiarato ilAndrea Tagliaferri. Il giovane, Moubakir Maati, di origini marocchine e residente a Certaldo, è stato colpito con almeno 5 fendenti e i soccorsi immediatamente intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. “Le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini sono in corso, e confidiamo che i responsabili di questo atto brutale vengano presto individuati e consegnati alla giustizia”, ha detto ancora il primo cittadino di Campi.