WWE: A Royal Rumble sarà ladder match tra Rhodes e Owens con due cinture in cima alla scala

Saturday Night’s Main Event ha lasciato più strascichi di quanto si potesse pensarevigilia. Tutto è avvenuto dopo il terribile attacco nel postdi Kevinai danni di Cody, un attacco che ha mandato in ospedale Codycon un infortunio al collo e un attacco che è servito adper “requisire” la Winged Eagle Belt che Triple H aveva donato aper una notte.ritiene di aver subito un furto a SNME e dal suo punto di vista è lui il vero campione e così è apparso con la cintura a Raw e anche questa notte a SmackDown, dove però ha ricevuto un ultimatum dal GM Nick Aldis.Carriera in WWE a rischioLa puntata di SmackDown di questa notte si è aperta proprio con Nick Aldis che ha lanciato il suo avvertimento ad, dandogli tempo finofine della serata per restituire la cintura e evitare gravi conseguenze.