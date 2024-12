Verona ristoratore multato per un albero di Natale troppo grande | 400 euro per aver abbellito la città

Leggi su Open.online

Quattrocento. È la cifra che undideve pagare per undisporgente posizionato fuori dal suo locale. «Sono statoper un eccesso di addobbi di», dice al Corriere Jacopo, titolare del ristorante Yard di corso Cavour. L’, che non ostacola il passaggio di pedoni o carrozzine, è stato probabilmente notato da un privato cittadino, che ha mandato una segnalazione alla polizia locale. «Avendo ricevuto una segnalazione, gli agenti sono tenuti a verificare e, sfogliando il fascicolo del regolamento, il miodiè risultato essere un po’ piùdi quanto concesso», racconta. È infatti possibile occupare il suolo pubblico in occasioni di festività, secondo il «Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», con addobbi vari, purché – ricorda ancora l’edizione veneta del quotidiano – ciascuna occupazione non superi 0,50 metri quadrati.