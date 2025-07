Anagni Casa Barnekow Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica spettacolo e cultura

Preparati a vivere un weekend indimenticabile all'insegna di musica, spettacolo e cultura ad Anagni! Da venerdì 17 a domenica 20 luglio, Casa Barnekow si trasformerà nel cuore pulsante di eventi che coinvolgeranno e affascineranno tutta la comunità. Un'occasione unica per scoprire talenti, lasciarsi incantare da performances straordinarie e immergersi nell'anima culturale della città. Non perdere questa opportunità di vivere l'arte e la tradizione locale in modo coinvolgente e autentico.

Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Un week end ricco di musica, spettacolo e cultura quello che Casa Barnekow di Anagni offrirà L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e cultura

In questa notizia si parla di: anagni - casa - barnekow - ricco

Anagni, Musica&Teatro a Casa Barnekow - Vivi due serate indimenticabili ad Anagni, nella magica atmosfera di Casa Barnekow! Il primo appuntamento, sabato 17 maggio alle 21:00, è il FLAMENCONCERT, un concerto-spettacolo dedicato al Flamenco, con Sergio Varcasia alla chitarra e Paolo Monaldi a.

ASD Anagni Ciclismo Vai su Facebook

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 12 e domenica 13 luglio; Casa Barnekow chiude la stagione culturale con due serate di musica e teatro da non perdere; Ad Anagni la presentazione di “Cola di Rienzo”: il libro di Tommaso di Carpegna Falconieri a Casa Barnekow.

Anagni. Un fine settimana ricco di eventi a Casa Barnekow: tre serate ... - ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Sarà un fine settimana davvero ricco di eventi a Casa Barnekow di Anagni, tre serate all’insegna del canto, l’arte e la poesia. Secondo informazione.it

Anagni. Casa Barnekow – Anagni CittàInArte. Sabato 14 Giugno alla ... - ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Sabato 14 Giugno alla ore 18 a Casa Barnekow – Anagni CittàInArte, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo Pavat dal titolo “Animali nell’arte ... Da informazione.it