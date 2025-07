Caso Bibbiano dalle accuse ai processi | le tappe della vicenda

Il “caso Bibbiano” ha scosso l’Italia, svelando un presunto sistema di affidi illeciti nella Val d'Enza. Dalle accuse iniziali alle successive inchieste e processi, si è delineato un percorso complesso e controverso che ha coinvolto cittadini, istituzioni e politica. Un’indagine che ha acceso il dibattito pubblico e acceso le luci su un tema delicato, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Ma quali sono state le tappe fondamentali di questa vicenda?

Il cosiddetto “ caso Bibbiano ” sul presunto sistema di affidi illeciti nella Val d'Enza, nel Reggiano, venne alla ribalta nel 2019. Scosse l’opinione pubblica e si trasformò in una vicenda con notevoli risvolti nel dibattito politico. L’inchiesta “Angeli e demoni” diventò uno dei temi principali di contesa nella campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna, con leader politici che si alternarono a fare comizi nel piccolo centro della bassa emiliana e indossarono magliette a tema in Parlamento, con polemiche a non finire, strumentalizzazioni e scambio di querele. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caso Bibbiano, dalle accuse ai processi: le tappe della vicenda

