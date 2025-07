This city is ours disponibile su timvision dal 10 luglio

Preparati a vivere un’immersione intensa nella cruda realtà di Liverpool con "This City Is Ours", disponibile in anteprima esclusiva su TimVision dal 10 luglio 2025. Questa serie crime, avvincente e ricca di suspense, ti catturerà fin dal primo episodio, portandoti nel cuore di una città che pulsa di segreti e drammi. Non perdere l’occasione di scoprire una narrazione coinvolgente e un cast di eccellenza: il thrill è garantito!

l'arrivo della serie crime "this city is ours" su timvision: un'anteprima esclusiva. Dal 10 luglio 2025, il pubblico italiano avrà l'opportunità di scoprire in anteprima una nuova produzione televisiva di grande impatto. This City Is Ours, una serie drammatica e thriller ambientata nella vibrante città portuale di Liverpool, approda in modo esclusivo sulla piattaforma streaming TimVision. Con un cast di rilievo e una trama che intreccia criminalità organizzata, rapporti familiari e lotte per il potere, questa produzione promette di catturare l'attenzione degli appassionati del genere. trama e ambientazione di this city is ours.

In questa notizia si parla di: this - city - ours - timvision

La lotta per il potere è appena cominciata. ? Amore e ambizione ti aspettano nel crime drama "This City is Ours", in esclusiva solo su #.? Accedi ad un mondo di intrattenimento, scopri le nostre offerte http://tim.social/offerte_timvision… Vai su X

«Ogni grilletto che viene premuto è, come ci si aspetterebbe, la lenta corruzione dell’individuo. » This city is ours, trasmessa in origine da BBC One e in arrivo su TIMVision dal 10 luglio 2025 con tutti gli otto episodi, rappresenta un nuovo capitolo nel genere cr Vai su Facebook

