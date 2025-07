Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli | reunion fa il boom tra varie reazioni

L’attesissima reunion tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha scatenato un vero e proprio colpo di scena tra i fan, riportando alla luce la loro storia d’amore nata al Grande Fratello Vip 5. Dopo mesi di lontananza, culminata con l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi 2025, i due si sono finalmente ritrovati, facendo impazzire tutti. La loro riunione è solo l’inizio di un nuovo capitolo emozionante, che promette ancora molte sorprese.

Arriva la reunion tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che fa impazzire i fan e non solo. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, dove hanno avviato la loro seguitissima storia d'amore, dopo mesi hanno potuto riabbracciarsi. Lui ha partecipato a L'Isola dei Famosi 2025 come inviato speciale in Honduras e, per questo, per diverso tempo ha dovuto sopportare la lontananza dalla sua Giulia e dal loro figlio Kian. Una volta finito il reality show condotto da Veronica Gentili, Pretelli è volato a Miami per circa una settimana, dal figlio Leonardo, che vive lì con sua mamma Ariadna Romero. Ed ecco che insieme al bambino Pierpaolo è tornato in Italia, dove ha trovato una graditissima sorpresa.